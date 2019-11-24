Диетолог назвала самый вредный завтрак

Пита является худшим продуктом, который можно выбрать на завтрак. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов, а также повышают уровень глюкозы в крови.

Следующий небезопасный завтрак - сладкие хрустящие хлопья. В их составе очень мало пищевых волокон, и они не могут надолго насытить человека. Слова австралийского диетолога Сьюзи Барелл приводит РИА Новости.

Для утреннего приема пищи, как считает врач, лучше выбирать гранолу или хлопья без сахара. Их можно употреблять с греческим йогуртом, медом или ягодами.

Хорошим завтраком, по мнению диетолога, является яичница с овощами и беконом. Но так как в последнем содержится много жира, то употреблять это следует с цельнозерновым хлебом.