Джонсон опроверг сообщения о сокращении численности британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг сообщения о планах по сокращению численности национальной армии. Он заявил, что все останется на своих местах.

«Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы сохраним наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону», - заявил Джонсон во время выступления, посвященного Brexit.

Джонсон подчеркнул, что, помимо прочего, будет также увеличиваться финансирование армии на 0,5% в год свыше размера инфляции в течение ближайшей пятилетки.

Ранее в СМИ появились сообщения о планах британского министерства обороны по сокращению армии до самых маленьких за последнее столетие размеров, а также одолжить США один из флагманских авианосцев Королевского флота для уменьшения расходов. Число военнослужащих якобы планировалось уменьшить с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек.