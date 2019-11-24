Бывший депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс

Киев следует оставить идеи вернуть территории Крыма и Донбасса. Такое мнение в эфире YouTube-канала InterVizor высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Он подверг критике произошедший в 2014 году госпереворот, заявив, что теперь Украина ходит по Европе и попрошайничает.

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста», - приводит слова Балицкого РИА Новости.

По словам бывшего депутата, главное в вопросе конфликта в Донбассе - развести войска и прекратить убийства.

К такому выводу, как рассказал Балицкий, он пришел после неоднократного общения с крымчанами и жителями ЛНР и ДНР. Украинский политик посоветовал Киеву узаконить выход этих территорий на законодательном уровне и навсегда забыть о них.

Крым вернулся в состав России в 2014 году, когда на референдуме за воссоединение проголосовали более 96% жителей полуострова.