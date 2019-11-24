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«Мертвая голова» латвийской политики: почему независимость страны отмечают с нашивками Ваффен СС

Юлия Шатилова
18:59 24.11.2019
Кто-то целенаправленно подбрасывает все новые поленья в костер противоречий латвийского общества, заигрывая с фашистской эстетикой и не понимая, что в какой-то момент общество вспыхнет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Латвии отметили очередную годовщину независимости. От символов и знаков, используемых при этом, вздрогнут те, для кого победа над фашистскими оккупантами не является пустым звуком. Факельные шествия и стяги со свастикой - далеко не все, что происходило во время празднования.

Основными организаторами всех праздничных мероприятий в стране выступили члены радикальной националистической партии «Все для Латвии». Именно они выступают за героизацию легионеров СС, превращение страны в военную базу НАТО и полную ликвидацию русских школ и запрет русского языка. Они раздали факелы всем желающим поучаствовать в шествии, назвав огонь «символом могущества и силы». Акция выглядела устрашающе - как во времена нацистской Германии.

Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов уверен, что русофобия в Латвии является официальной элитарной политикой.

«Яркий пример когнитивного оружия: здесь есть НЛП (нейролингвистическое программирование - прим. ред.), почитание карателей, ассоциации с фашизмом, превосходство одних над другими. Люди оболванены и реально думают, что чтут праздник, но мы же понимаем, что на самом деле показано, "кто в доме хозяин"», - заявил он.

Самые желанные гости праздника - внуки легионеров СС из соседней Эстонии. Они приезжают поддержать «латышских братьев» каждый год, с гордостью выпячивая нашивки Ваффен СС «Мертвая голова» и знамена Эстонского легиона.

«Политика партии» коснулась и религии: псевдосвященник Виктор Контузоров прошел сотни инстанций, зарегистрировал свою Латвийскую православную автономную церковь Константинопольского патриархата и теперь требует отдать ему приходы Московского патриархата.

«Нам надо как-то уравновешивать это дело мирно и по-доброму. Из 106 приходов церкви Московского патриархата нам нужно сейчас десять», - заявил он.

При этом в 1997 году иегумен Виктор был отлучен от церкви за бесчинства. С тех пор он в обиде на Московский патриархат. Вдохновил его на «подвиги» церковный раскол на Украине.

Русофобство проникло даже в школы Латвии: в школьную программу по литературе власти страны решили включить роман автора Гунарса Яновскиса, в котором он представляет россиян как «избитых кнутами татар рабов», на которых эстонцам следует смотреть свысока. Этнических русских в Латвии при этом около полумиллиона.

Возмутившиеся родители школьников обратились за объяснениями в школы, но там им ответили, что роман входит в золотой фонд латышской литературы, а фразу якобы просто вырвали из контекста.

«Общество требует, чтобы мы воспитывали в детях патриотизм. Эта книга в этом помогает - я ничего лучше за все годы не читала», - заявила учитель латышского языка и литературы Иева Грахольска.

После таких уроков «недопатриотизма» дети начали скрывать, что они русские.

В итоге получается, что кто-то целенаправленно подбрасывает все новые поленья в костер противоречий латвийского общества, делая героями легионеров и заигрывая с нацистскими символами. Провокаторам невдомек - в какой-то момент станет достаточно любого повода, чтобы общество вспыхнуло.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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