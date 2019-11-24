Механик объяснил, почему затонувший в Черном море танкер не подавал сигнал бедствия

Экипаж затонувшего в Черном море танкера Delfi, шедшего под флагом Молдавии, не мог подать сигнал бедствия из-за того, что судно было полностью обесточено.

«Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой», - рассказал газете «Думская» механик танкера Константин Михайленко.

Он сообщил, что груза на корабле не было. Максимальный экипаж у такого судна - пять человек, но его функционирование в момент аварии обеспечивали трое. Аккумуляторы, по словам механика, работали до пяти утра. Но моряки даже не знали, где они находились. А другие танкеры не могли найти их из-за непогоды.

«К нам не могли подойти буксиры - то они потеряли буксировочный конец, то он сорвался. Просто в таких штормовых условиях сложно удержаться. Помощь была постоянно на связи. Без водолазов мы бы оттуда не выбрались», - заявил Михайленко.

По данным издания, двое членов экипажа судна до сих пор остаются в больнице. У капитана танкера - общее переохлаждение, у механика - острый трахеобронхит.

Судно Delfi затопило вечером в пятницу, 22 ноября, после того как из-за непогоды его сорвало с якоря. В танкере образовались пробоины, из которых стала выливаться нефть. По последним данным, содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Накануне издание «Думская» сообщило, что Delfi мог перевозить контрабандную нефть.