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Скандал вокруг Гогена: как европейская толерантность добралась до картин великого художника

Диана Сирази
18:12 24.11.2019
Творчество Поля Гогена оказалось в кривом зеркале пресловутой европейской толерантности. Феминистки обвиняют великого художника в педофилии, а кураторы выставки призывают посетителей отказаться от просмотра его картин.
Скандал вокруг Гогена: как европейская толерантность добралась до картин великого художника
© Фото: ТРК "Звезда"

Он мечтал о революции в искусстве, бросил вызов импрессионизму. А спустя 120 лет искусствоведы бросили вызов ему. В центре очередного скандала оказалось уникальное собрание работ Поля Гогена.

Лондонский музей. Сюда привезли 50 картин великого художника со всего мира. Но как только посетители переступают порог, их тут же призывают уйти с выставки. Художника обвиняют в порочных связях с девочками-подростками, голос в аудиогиде обращается к каждому пришедшему: «Не пора ли отказаться смотреть на Гогена?»

Картины с обнаженными 13-летними таитянками стали предметом спора среди организаторов выставки.

«Очень долго мы думали, что эти таитянские портреты - изображения простых жителей Таити, но теперь понимаем, что они были его любовницами», - рассказывает куратор выставки Гогена в Лондоне Кристофер Риопелле.

Светлые картины Гогена очерняют его грязные дела, заявляют в музее. Под полотнами надпись: «Поль Гоген неоднократно вступал в сексуальную связь с молодыми девушкам, пользовался положением привилегированного иностранца».

Куратор выставки Гогена из Дании Лине Клаузен Педерсен верит, что доносит до посетителей важную информацию.

«Для некоторых эта информация будет значить очень многое, и, возможно, они решат никогда не ходить больше смотреть на Гогена. Сложно отделять его образ жизни и творчество», - полагает она.

Гоген Родился в Париже, но до семи лет жил в Перу. Всю жизнь художника тянуло в экзотические страны. Поиск нетронутой культуры привел на тихоокеанский остров Таити. Там художник провел последние 12 лет своей жизни, там и написал самые известные картины. В 45 лет он женился на 13-летней таитянке Техуре. Позже двоих детей Гогену родила уже другая девушка, ей было тогда 14 лет. Потом была еще одна связь с несовершеннолетней. Эти факты биографии смакуют в газете New The New York Times. Провокационная статья выходит на всю полосу.

Западные феминистки из движения Me too объединяются против Гогена: то оставляют таблички с обвинениями в музеях, то выходят на митинги. Находят поддержку и среди российских женщин.

«Это опять же обслуживает низкопробные, похотливые интересы мужчин. Ну мы видим, например, эксплуатацию обнаженных мужских тел? Мужчины создавали эти произведения под себя, в своих интересах, а следовательно, против женщин», - возмутилась президент Центра правовой помощи и просвещения, феминистка Татьяна Сухарева.

Me too заявили о своих правах после дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, позже о домогательствах сообщат более семисот женщин. За время движения с работы были уволены сотни обвиненных, многие сами уходили с постов, пытаясь отстоять свою позицию в судах.

Поль Гоген, конечно, адвокатов себе уже не наймет, но на его защиту встают российские художники.

Никас Сафронов называет разразившийся вокруг Гогена скандал «маразмом».

«Маразм крепчает и охватывает сознание все большего числа людей. И искусствоведы, к сожалению, оказались не исключением. Надеюсь, нас в России это не коснется», - говорит заслуженный художник России.

Сейчас «великий и ужасный» Поль Гоген уже встречает посетителей на выставке в Москве. Его работы в столице можно увидеть в нескольких музеях.

Связь 45-летнего мужчины с юными девушками - сейчас это и правда шок-контент. Но в иные времена - иные нравы. У Гогена было пятеро детей. Метте, внучка старшего из них, уже плод европейской любви художника. И она не осуждает любвеобильного прадедушку.

«Я могу понять, как сейчас воспринимается связь сорокалетнего мужчины и 13-летней девочки. Но тогда в 14 лет большинство женщин в Полинезии выходили замуж, и если этого не происходило, они считались старыми девами. Это было абсолютно нормально. Европейского мужчину воспринимали как приз, ведь куда увлекательнее жить с художником, пить французский бренди, а не быть женой рыбака», - поясняет Метте Гоген.

Творчество Гогена оказывается в кривом зеркале пресловутой европейской толерантности. Хотя в XX веке связи Гогена не были тайной, но тогда искусствоведы разделяли творчество и личную жизнь.

Искусствовед и художник Сергей Заграевский объясняет: при жизни Гогена его личную жизнь никто и не думал осуждать.

«На тот момент это было нормально, никто его не судил, он не был преступником. Значит, мы вообще не имеем право о нем ничего плохого говорить. Сейчас же требуют запретить к показу полотна. Но тогда крест можно ставить и на Достоевском - тот был заядлым игроком. Неужели под эмбарго отправлять и книги Булгакова, который употреблял морфий? Или картины Ван Гога, который пользовался услугами девушек легкого поведения? Никто не идеален», - подчеркивает Заграевский.

Из Лондона до России волна возмущений не докатилась. Под картинами французского художника лишь сухие подписи с датой и местом создания работы. Сам Гоген любил и ценил свои таитянские картины, назначая за каждую довольно высокую цену - 3000 франков.

Творчеством Гогена восхищаются во всем мире, считая последние заявления абсурдными. Например, звезда Голливуда Киану Ривз открывал его выставку в Швейцарии. Французский актер Венсан Кассель и вовсе перевоплотился в художника в фильме «Гоген». И пока музеи пытаются пересмотреть наследие художника, выбор остается за зрителем - осуждать или восхищаться.

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