Политический пат: как Украина готовится к встрече «нормандской четверки»

На Украине все внимание приковано к подготовке грядущей встречи в «нормандском формате». Она состоится, как и было анонсировано, 9 декабря. Дата выбрана неслучайно, чтобы до наступления нового года уладить важные вопросы. К тому же у Верховной рады останется время, чтобы решить, что делать с законом об особом статусе Донбасса, и закрыть самые горячие вопросы по газовому транзиту.

В сложившейся ситуации президенту Украины действовать все сложнее. С одной стороны - назрела очевидная необходимость договариваться по многим вопросам. Этого от него ждут избиратели, но с другой - внутреннее сопротивление на самой Украине.

Националисты выступают против любого перемирия на юго-востоке и готовят новые акции протеста к возвращению Зеленского из Парижа. Радикалы не скрывают своих угроз: говорят, новостей из Парижа будут ждать прямо у офиса президента и не допустят урегулирования ситуации в Донбассе.

«Мы говорим Зеленскому и всем тем, кто туда едет: у вас не получится продать Украину, у вас не получится подписать капитуляцию, какие бы условия вам ни выдвигали. Потому, что мы не сдадимся и продолжим борьбу», - заявил член радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько.

Президент Владимир Зеленский на посвященных годовщине начала украинской революции мероприятиях появился с женой. Говорил о строительстве новой Украины и о расследовании убийств протестующих в 2014 году. Однако за шесть лет это расследование так и не продвинулось.

«Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах», - напомнил Зеленский.

И вот уже прибывший без приглашения на конгресс «Европейской народной партии» в Загреб бывший украинский глава Петр Порошенко сначала пытается фотографироваться с европейским политиками, потом экс-гарант конституции берется раздавать советы Владимиру Зеленскому, как вести переговоры во время встречи «нормандской четверки».

«Я хотел бы обратиться с советами к участникам саммита, в том числе от Украины, и к тем, кто на сегодняшний день пытаются, как они сейчас утверждают, "идти на решительные компромиссы". "Решительные компромиссы" с Путиным означают поражение. "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию. Умоляю, не верьте Путину. Цель Путина - не мир», - эмоционально заявил Порошенко.

Тем временем с предстоящей встречей Москва пока не связывает завышенных ожиданий. Об итогах нормандского саммита можно будет судить лишь по конкретным практическим результатам. Во время форума «Россия зовет!» Владимира Путина спросили об отношении к президенту Украины Зеленскому.

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, но по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе. А насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю, хотя определенные позитивные шаги все-таки были сделаны, я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах», - отметил российский лидер.

Как только стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и лидеры обсудили ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря, в Киеве политики различного уровня начали рассуждать на тему недостатка опыта у Зеленского, чтобы отстоять позиции Украины на встрече «четверки» в Париже.

Впрочем, спокойно готовиться к встрече в Елисейском дворце у Владимира Зеленского просто нет возможности, ведь под окнами и в стенах Верховной рады кипят страсти. Юлия Тимошенко заявила, что уходит в оппозицию сразу после принятия нового закона о рынке земли. Зеленский, комментируя такой шаг, попытался отшутиться.

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Юлия Владимировна действительно принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места, а взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа". Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», - заверил Владимир Зеленский.

Лидер «Батькивщины» не растерялась и тут же припомнила Владимиру Зеленскому его знаменитый номер с пианино.

«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль. Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот, а дальше все по сценарию. Ну, Вы в курсе. Словом, ждем Вас на корпоративах, можно со своим пианино», - парировала Тимошенко выпад в свой адрес.

Сразу после словесной перепалки с Зеленским лидер «Батькивщины» кардинально сменила имидж, вновь заплела свою знаменитую косу. В новом облике Тимошенко журналисты и не только тут же уловили скрытую угрозу: мол, если Тимошенко вернулась к образу женщины с косой - это не к добру и Зеленскому стоит быть на чеку.

«В отличие от него она разбирается в политике, в государственном управлении, в экономике, у нее есть большая команда, институциональная память и огромные шрамы на сердце. Поэтому Зеленский вышел совсем не на то поле боя, где он выиграет. Юлия Владимировна как кислота: поможет растворить ему его рейтинг. Не на ту он замахнулся», - предположила министр юстиции Украины в 2013-2014 годах Елена Лукаш.

Поддержать президента Украины и создать хоть какой-то островок стабильности в море политического хаоса на фоне подготовки к «нормандскому формату» попытался Виктор Медведчук. Тем более, что его назначили на пост главы парламентского объединения по развитию диалога между странами-участницами квартета.

«Уже одна встреча - исключительно положительный момент. Но нельзя рассматривать этот вопрос как панацею от всего плохого за хорошее. "Нормандский формат" может снова подтвердить минские соглашения, а по-другому, кстати, я не вижу никаких путей, чтобы это был какой-то другой вариант», - подвел итог народный депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

Девятого декабря в Париже начинающего президента Владимира Зелинского ждет первое испытание большой международной политикой. Чтобы переговоры прошли успешно, на пути к миру придется решительно пойти ва-банк, думая не о рейтинге, а о том чтобы вернуться домой с результатом, который большинство страны, проголосовавшее за «мир сейчас», примет со вздохом облегчения.

«Я верю, Зеленский не развернет самолет, как когда-то бывший премьер России Евгений Примаков развернул его над Атлантикой, и не вернется в Киев, реагируя на провокации наших ребят. Готов ли Зеленский быть ответственным исполнителем? Внутри страны нет опоры, нужно вне страны искать», - сказал украинский политолог Павел Рудяков.

Многое уже сделано: на этой неделе открыли мост, связывающий Украину и самопровозглашенную Луганскую народную республику. Четыре года назад он был разрушен украинскими военными, а советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо призвал прощать и просить прощения за все, что было в последние годы.

«Пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины - и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать», - признал Сивохо.

Вслед за обменом официально удерживаемыми лицами на днях российская сторона передала Украине задержанные во время провокации в Керченском проливе военные корабли со снятым боекомплектом, и Владимир Зеленский смог наконец побриться.

«Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово - "забобоны". Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете, сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь», - пообещал Зеленский.

Правда, все равно не обошлось без конфуза. Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил российских пограничников в краже. ФСБ России опровергла заявления украинских моряков, подкрепив свое заявление видеодоказательствами.

Впрочем, собираясь сейчас на встречу «нормандской четверки», президенту Украины важно быть готовым по возвращении принять поток угроз националистов, который неизбежно обрушится, что бы он ни сделал и с чем бы ни вернулся из Парижа.