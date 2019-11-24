На самарской трассе произошло смертельное ДТП с бензовозом

На 59-м километре трассы Самара - Димитровград - Ульяновск около четырех часов утра автомобиль столкнулся с бензовозом. В результате грузовик перевернулся и произошло возгорание кабины водителя.

© Поисково-спасательная служба Самарской области

От удара оба автомобиля съехали с проезжей части в кювет. Нефть из бензовоза не разлилась, но водитель погиб при возникшем пожаре. Тело заблокированного в кабине мужчины извлекли сотрудники спасательной службы.

© Поисково-спасательная служба Самарской области

По данным Поисково-спасательной службы Самарской области, водитель и пассажир, находящиеся во время ДТП в салоне легкового автомобиля, также не выжили. На настоящий момент причины происшествия устанавливают сотрудники МВД РФ.