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Заслуженный пилот РФ объяснил, почему летчик может скрыть свою болезнь

Ивана Живкович
16:18 24.11.2019
Юрий Сытник уверен, что причина этому - боязнь потерять работу.
Заслуженный пилот РФ объяснил, почему летчик может скрыть свою болезнь
© Фото: Pixabay

Пилоты могут намеренно скрыть свое заболевание во время прохождения медицинских комиссий, для того чтобы не потерять работу и не остаться на нищенской пенсии. Врачи во всем этом не виноваты - они не могут увидеть болезнь из-за принятых летчиком специальных препаратов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комиссии при президенте по вопросам развития авиации заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Также он отметил, что во время предполетного осмотра, который проходят в аэропортах, медики проверяют только давление, могут посмотреть пульс, язык и глаза.

«Фельдшеры на пункте опытные, определяют болезнь сразу, например грипп. Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать», - говорит Сытник.

Заслуженный пилот РФ уверен, что нужно как можно скорее определить причину смерти летчика «Аэрофлота», который в воскресенье, 24 ноября, скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону. А также проверить, сколько полетов он совершил в этом году и были ли у него переработки.

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