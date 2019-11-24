Названы самые загрязненные пестицидами овощи и фрукты

Ученые из американской организации по изучению загрязнения сельскохозяйственных культур Environmental Working Group назвали 12 самых загрязненных пестицидами продуктов. Наибольшую тревогу у них вызвали фрукты и овощи без твердой кожуры.

Перечень организации выглядит следующим образом: в него вошли клубника, шпинат, листовая капуста (кале), нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей и картофель.

Такой список исследователи составили на основании данных, полученных при анализе химического состава продуктов. Полученные результаты не означают полного отказа от перечисленных овощей и фруктов - следует просто уделить особое внимание их мойке и очищению. Пищевая сода в значительной степени эффективно удаляет пестициды с их поверхности.

Итоги исследования американских ученых опубликовал портал Food News. Также там приведен список продуктов с наименьшим процентом пестицидов. В него вошли авокадо, кукуруза, ананасы, горошек, лук, папайя, баклажаны, спаржа, киви, белокочанная капуста, цветная капуста, дыня канталупа, брокколи, грибы, дыня.