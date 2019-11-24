Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

Москвичей предупредили о приходе в столицу ледяного дождя. По данным центра погоды «Фобос», дороги и тротуары покроются ледяной коркой.

В начале недели, до вторника включительно, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура при этом будет холодной: в ночное время прогнозируется минус 6-11 градусов, днем - до минус 5.

Однако, по данным «Фобоса», уже в среду придут облака и небольшой снег, который, впрочем, не застелет землю. Температура при этом слегка повысится и составит до минус 2 градусов днем.

В четверг в столицу нагрянет теплый атмосферный фронт с влажным и насыщенным воздухом с очень слабыми осадками. Из-за повышения температуры снег может превратиться в ледяной дождь. Пройти он может по касательной и не накрыть всю Москву.

Корка льда достигнет миллиметра в высоту, сделав скользкими дороги и тротуары. Температура воздуха приблизится к нулю.