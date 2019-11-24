Вместо снега: Таганрог накрыла песчаная буря

Жители Таганрога страдают от песчаной бури, которая уже вторые сутки накрывает город. Причиной этому стал сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Он пришел в Ростовскую область несколько дней назад. Из-за этого в регионе обмелели реки и Таганрогский залив.

В соцсетях жители делятся фото и видео своего города, который засыпало пылью из пересохшего водоема. Песок осел на автомобили, дома и улицы.

© Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону, «ВКонтакте»

Люди жалуются на то, что в городе стало тяжело дышать. Чтобы спастись от потоков ветра с песком, горожане заматывают головы шарфами и надевают маски.

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер сохранится в регионе еще минимум сутки.