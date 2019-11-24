Пассажирский самолет рухнул на дома в Конго: видео

Пассажирский самолет разбился в Демократической Республике Конго. Трагедия произошла на востоке страны в районе Мапендо. Сразу после взлета у лайнера отказал двигатель, и он рухнул на жилые дома. На борту Dornier-228 находились 16 пассажиров и два члена экипажа.

Сразу после падения самолет взорвался, на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Как сообщают очевидцы, помимо находившихся на борту самолета, в числе жертв оказались местные жители, тела которых сейчас извлекают из-под обломков.

Точное количество погибших неизвестно, пожарные пытаются потушить пламя. Самолет принадлежал частному перевозчику, который отказался комментировать ЧП, сообщает BBC. В настоящий момент авиационные службы страны приступили к расследованию инцидента.