Погибший после экстренной посадки в Ростове пилот был допущен медиками к выполнению полетов

Второй пилот самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону. Прибывшим медикам не удалось спасти Дамира Ахметова. Об этом «Звезде» рассказала заместитель начальника пресс-службы авиакомпании Вера Абанина.

«К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи», - сообщили в «Аэрофлоте».

Также Абанина добавила, что противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса он прошел обязательный медосмотр - никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было.

«Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019 году, проходил врачебную экспертную комиссию, в рамках которой определяется годность по состоянию здоровья к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов», - добавили в пресс-службе авиакомпании.

По предварительной версии, у мужчины мог случиться сердечный приступ. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.