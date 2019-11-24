Госдеп рассекретил документы по отношениям США и Украины

В Госдепартаменте США рассекретили пакет документов по отношениям Соединенных Штатов и Украины. Среди них оказались доказательства причастности администрации Дональда Трампа к кампании против посла США на Украине.

В электронной переписке нашлись сообщения от госсекретаря США Майка Помпео адвокату Трампа Руди Джулиани. В соответствии с опубликованной информацией юрист обращался к нему за помощью в проведении очерняющей кампании против посла США.

Также в одном из опубликованных электронных писем, датированном 28 марта 2019 года, приведен список телефонных звонков, которые должен был сделать Помпео - среди них также были номера адвоката Джулиани и члена палаты представителей Девин Нуньес.

Ранее исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в рамках процедуры импичмента Трампа. По его словам, бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и адвокат президента Руди Джулиани являлись частью «неформального канала политики США на Украине», а сам он входил в «постоянно действующий» канал.