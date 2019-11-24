Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства

Немецкий врач и автор книги «Исцеление пищей» Франциска Рубин составила список из «10 продуктов от 100 болезней». По ее словам, эффективные средства от различных недугов каждый человек может найти в собственном холодильнике.

К самым полезным продуктам Рубин отнесла овсяные отруби, мед, имбирь, картофель, капусту, лук и чеснок, лимон, различные масла, куркуму и соль.

Овсяные хлопья практически универсальны по своим свойствам: они могут снизить риск развития рака толстой кишки, отрегулировать уровень холестерина в крови, помочь в борьбе с лишним весом, успокоить чувствительную кожу и увлажнить сухую. Натуральный мед в сочетании с хреном способен помочь при лечении бронхита. Имбирь полезен для работы почек и пищеварительной системы, может предотвращать сердечные приступы и инсульты благодаря тому, что разжижает кровь.

В материале журнала Focus Рубин также опровергает миф о безусловном вреде картофеля - например, людям с заболеваниями желчевыводящих путей рекомендуется употреблять его в вареном виде раз в неделю. Капуста предотвращает возникновение раковых опухолей, как и куркума.

Что касается масел, врач призывает каждого человека «найти свое», так как они различны по своим полезным качествам. Например, льняное полезно при артрите, а масло тыквы - при проблемах с простатой.

Из соли можно делать растворы для полоскания горла и промывания носа при простудных заболеваниях. Лимон Рубин советует есть каждый день: он обладает противовоспалительными свойствами, хорошо влияет на кожу, а необычное сочетание его с кофе помогает справиться с головной болью. Без внимания врач не оставила и главные натуральные средства для укрепления иммунной системы - лук и чеснок.