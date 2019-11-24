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Собянин рассказал об огрешностях в работе МЦД

Наталия Майорова
14:28 24.11.2019
Мэр Москвы подчеркнул, что неисправности будут устраняться последовательно и за максимально короткие сроки.
Собянин рассказал об огрешностях в работе МЦД
© Фото: President of Russia Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал спокойно устранять возникающие технические неполадки в работе Московских центральных диаметров. Он подчеркнул, что небольшие проблемы будут возникать при эксплуатации таких масштабных проектов, и это естественно.

«Конечно, какие-то есть технические огрешности, но над ними надо спокойно работать, последовательно и максимально, в короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов», - сказал Собянин.

Работу Московского центрального кольца после запуска совершенствовали еще долго, и подобная процедура ожидает теперь МЦД. Об этом мэр российской столицы рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Собянина, речь идет об отладке всей системы взаимодействия различных организаций, а также о прокладке дополнительных путей и поставке нового подвижного состава.

На этой неделе в Москве запустили движение Московских центральных диаметров. Современные поезда «Иволга» со скоростью 120 километров в час ходят по первым двум веткам, соединяющим Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, через центр столицы.

Каждый вагон оснащен бесплатным Wi-Fi, розетками для подзарядки гаджетов, системами климат-контроля и биотуалетами. По маршруту следования поездов открыты 66 новых станций, а протяженность путей составила 130 километров.

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