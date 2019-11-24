Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Инцидент произошел в Новом Порту в момент вылета в Новый Уренгой. После удара о землю машина получила серьезные повреждения, у вертолета сломаны хвостовая балка и стойки шасси.

© Ямал-Регион, VK

К месту посадки Ми-8 незамедлительно прибыли пожарные расчеты, однако возгорания воздушного судна удалось избежать. По предварительной версии, причиной происшествия мог стать отказ путевого управления, сообщает портал «Ямал-Регион».

О возможных пострадавших в результате авиапроисшествия не сообщается. Создана специальная группа по расследованию произошедшего.