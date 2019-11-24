Ученые нашли в Египте древние мумии животных: видео

Археологи обнаружили масштабное захоронение мумий животных и птиц, а также артефакты разных периодов истории Древнего Египта в районе могильного комплекса Саккара в пригороде Каира. Об этом рассказал министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани.

По словам чиновника, найденных артефактов так много, что под них нужно построить целый музей.

Особый интерес у ученых вызвали мумии двух львят. Также были найдены мумифицированные кошки, мангуст, крокодилы, соколы и даже телята.

«Мы сейчас думаем над тем, в какие музеи направить эти находки, но, возможно, будет создан и отдельный музей», - приводит BBC слова аль-Анани.

Руководитель археологической миссии в Саккаре Мухаммед Юсеф, в свою очередь, сообщил, что находки относятся к XXVI династии фараонов, которые правили приблизительно 2700 лет назад.