Машины в куски: кадры с места массовой аварии под Хабаровском

На трассе Чита - Хабаровск произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В районе села Аур столкнулись сразу четыре автомобиля. Момент столкновения попал на кадры видеорегистратора, и, судя по ним, причиной аварии послужила гололедица.

Сильнее других пострадал автомобиль, на регистратор которого велась съемка. Иномарка стояла на обочине после другой аварии, затем с интервалом в одну минуту ее протаранили еще две машины. И если водитель первой сумел объехать пострадавшего, лишь слегка зацепив его, то второй ударил точно в капот.

При этом под колесами едва не оказался водитель еще одного автомобиля, который не сразу заметил опасность. Благодаря тому, что другие участники дорожной аварии начали кричать ему, мужчине удалось в последний момент прыгнуть в кювет.

На скользкой дороге машины после удара разлетелись, как бильярдные шары, отмечают пользователи Сети, оценивая видео с места происшествия. В результате столкновений серьезно никто из водителей и их пассажиров не пострадал, а вот автомобилям понадобится ремонт.