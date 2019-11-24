Мать убитой профессором Соколовым аспирантки ведет собственное расследование

Родственники убитой профессором СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко ведут собственное расследование преступления. Мать девушки детально восстановила предшествующие трагедии события и раскрыла некоторые обстоятельства жизни своей дочери.

По словам Галины Ещенко, за день до произошедшего Анастасия приезжала одним днем в Москву, чтобы посетить местный архив, где работала с документами для диссертации. На обратном пути в поезде 7 ноября она в последний раз поговорила с отцом.

В тот же вечер она позвонила брату Сергею и рассказала, что Соколов ее избил и она выбежала на улицу. Несмотря на совет молодого человека уходить, Анастасия вернулась в квартиру за вещами и документами, а потому сообщила ему, что «все нормально».

О смерти дочери родители узнали 9 ноября - им сообщил родственник, посмотревший новости. После этого семья выехала из Краснодарского края в Санкт-Петербург. Только на месте мать и отец узнали, что девушка год жила в квартире Соколова на Мойке, а не в общежитии. Скрытность дочери мать объяснила тем, что не одобряла ее отношения с профессором, так как по возрасту он годился ей в дедушки.

«Если бы я знала, что она там, у него, то, поверьте мне, я была бы уже давно в Питере и ее ноги бы там не было», - цитирует Ещенко mk.ru.

Мать также опровергла информацию о том, что Соколов якобы везде возил и содержал Анастасию.

«Это бред и глупость. И сказать, что Настя нуждалась - такого не было. Она подрабатывала… и я с каждой зарплаты отправляла ей деньги», - рассказала Ещенко.

Историка Соколова 9 ноября в сильном опьянении вытащили из Мойки прохожие. Позже в его рюкзаке обнаружили оружие и отрубленные кисти рук Анастасии. Его заподозрили в убийстве девушки и взяли под стражу.

Останки аспирантки после безуспешных поисков через некоторое время обнаружил случайный прохожий. Ее похоронили в родной станице Старовеличковской на Кубани.