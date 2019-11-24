Мужчина попытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейский патрульно-постовой службы застрелил мужчину, который оказал правоохранителю сопротивление при задержании, а также попытался отобрать табельное оружие. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Уточняется, что происшествие случилось в воскресенье, 24 ноября, на улице Халтурина в Верх-Исетском районе. Там происходило задержание молодого человека 1991 года рождения за хранение наркотических веществ.

«Он отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы», - говорится в сообщении.

Нарушителя догнал лейтенант полиции. Между ними завязалась борьба, в ходе которой злоумышленник попытался обезоружить полицейского.

«В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух», - отмечается в заявлении МВД РФ.

Несмотря на это, нападавший продолжил оказывать сопротивление и пытался отобрать пистолет. Тогда правоохранитель произвел второй выстрел, который оказался смертельным.

По предварительным данным, сотрудник ППС применил табельное оружие правомерно.