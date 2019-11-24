Врач предположил, что погибший в Ростове пилот мог скрывать свою болезнь

Причинами скоропостижной смерти второго пилота рейса Москва - Анапа мог стать разрыв аневризмы или инфаркт. К такому выводу на основе имеющейся о трагедии информации пришел врач Олег Жуков.

Медик прокомментировал случившееся «Звезде», сравнив гражданских пилотов с профессиональными спортсменами, которые постоянно должны обследоваться на наличие возможных заболеваний.

«Есть такой диагноз, как "аневризма", которую очень сложно установить, только если глубоко копать. Это предопределяется на генетическом уровне. Что касается тромба, обычно ему предшествуют изменения в крови, это повышенный холестерин, это то, что можно определить», - отметил врач.

Пилоты проходят медосмотр перед каждым вылетом, напомнил специалист. Однако системные проблемы со здоровьем можно выявить только при тщательном обследовании, которое проводится раз в полгода. В список обязательных процедур входят электрокардиограмма сердца, ультразвуковое исследование, подробные анализы крови и прочее, напомнил специалист в области медицины.

«Либо он до конца не был обследован врачами, либо избегал тщательных осмотров. Если перед врачами поставлены цели, то они обычно справляются с ними, а тут либо неполная диспансеризация, либо он что-то скрывал», - подвел итог Жуков.

Причиной гибели пилота могло стать и переутомление, предположил врач. На этом фоне у мужчины могло подняться давление и произойти инсульт. Самолет, второй пилот которого почувствовал недомогание в небе, совершил экстренную посаду в Ростове-на-Дону этим утром. Медики встретили борт на взлетно-посадочной полосе, но спасти летчика не смогли.