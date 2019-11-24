Лавров рассказал о фразе, ставшей «мемом» в ООН

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о первом советском «меме», который пользовался особой популярностью в кругах ООН. Глава российского внешнеполитического ведомства решил вспомнить о нем в связи со 100-летием со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского.

Лавров подчеркнул, что дипломат был известен своим юмором и умением находить блестящие выходы из любых ситуаций.

Глава МИД РФ рассказал об эпизоде во время одного из заседаний Генеральной ассамблеи. Тогда представители китайских неправительственных организаций облили красной краской Трояновского и постоянного представителя США при ООН.

«Тогда он произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" ("Лучше быть красным, чем мертвым")», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Вместе с тем Лавров напомнил, что Трояновский является автором нескольких книг, которые по-прежнему остаются важным источником получения знаний для российских дипломатов.

«Мы будем делать все, чтобы передавать его опыт молодым поколениям и продолжать эти традиции», - заключил глава МИД РФ.

Фраза «Лучше быть красным, чем мертвым» является пародией на название статьи Бертрана Рассела о политике времен холодной войны «Лучше быть мертвым, чем красным», поясняет РИА Новости.

Олег Трояновский является выдающимся советским дипломатом. Он занимал должность посла СССР в Японии в период с 1967 по 1976 год, постоянного представителя СССР при ООН с 1976 по 1986 год, а также посла СССР в КНР с 1986 по 1990 год.

В 1999 году Трояновский получил почетное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации.