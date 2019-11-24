Стрелявший на улице Петербурга из автомата извинился перед жителями города

Мансур Абдылхаисиев, стрелявший на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, извинился перед жителями города. Ранее в социальных сетях распространилось видео из аккаунта Абдылхаисиева в Instagram, на котором он выпускает автоматную очередь из окна авто.

Видеозапись с извинениями, судя по всему, была сделана в отделении полиции.

«Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, то есть кому принес какой-то вред, психическую травму или иную какую-то», - говорит он в ролике.

По данным издания «Фонтанка», 21-летнего Абдылхаисиева задержали у него в квартире. Во время беседы с правоохранителями он сначала пытался переложить вину на своего друга, однако позже признался в содеянном. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».