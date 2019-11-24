В СК подтвердили смерть второго пилота рейса Москва - Анапа

Второй пилот пассажирского самолета, который совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону, скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете, сотрудники которого устанавливают обстоятельства трагедии. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Москвы в Анапу.

«После приземления самолета в аэропорту Платов второму пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал», - сообщили в ведомстве.

Незадолго до приземления капитан воздушного судна сообщил на землю о плохом самочувствии члена экипажа и запросил срочную посадку. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.