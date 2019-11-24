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Российская «Зона 51»: чем Пермский край заинтересовал «охотников за инопланетянами»

Лина Давыдова
13:02 24.11.2019
Молебка, или Молебский треугольник, в Пермском крае - самая знаменитая аномальная зона России. В последние годы сюда началось настоящее паломничество туристов.
Российская «Зона 51»: чем Пермский край заинтересовал «охотников за инопланетянами»
© Фото: marieltour.ru

Не так давно американский журнал Forbes составил рейтинг аномальных зон мира. Автор Джим Добсон написал статью о странных местах на нашей планете и озаглавил ее: «Восемь лучших мест для охоты на инопланетян и поиска НЛО». Туда вошли довольно известные среди сторонников теорий заговора точки на карте, такие как пустыня Атакама в Чили, британское графство Уилтшир, австралийский Уайклиф Велл, «Зона 51» в Неваде, город Седону в штате Аризона, парк Джошуа-Три в Калифорнии и город Розуэлл в Нью-Мексико. Помимо них, в рейтинге оказалась территория, расположенная недалеко от Уральских гор на границе Пермского края и Свердловской области.

© wikipedia

Молебскую аномальную зону, или Молебский треугольник, открыли в 1983 году. Пермский геолог Эмиль Бачурин во время зимней охоты нашел среди снегов круглый след диаметром 62 метра. Он помнил рассказы опытных охотников, которые говорили, что неделями блуждали в этом месте, как заколдованные, и не могли найти путь домой, и решил, что с этим местом явно что-то не так.

В 1989 году в рижской газете «Советская молодежь» был опубликован цикл материалов Павла Мухортова, посвященный пришельцам, которые якобы базируются неподалеку от села Молебки. Многие предположили, что речь идет о том же самом участке, о котором ранее упоминал Бачурин.

Сюда потянулись толпы исследователей, уфологов и даже скептиков. Для путешественников были разработаны маршруты.

© marieltour.ru

Побывавшие в Молебском треугольнике люди утверждали, что видели черные фигуры неких существ, светящиеся шары и даже йети. А некоторые уфологи и вовсе говорили о якобы телепатическом контакте с инопланетянами. Однако в подтверждение их слов нет ни одного доказательства.

В различных открытых источниках упоминается один эксперимент, проведенный в так называемой аномальной зоне группой Александра Горюхина, доцента кафедры литья Уфимского авиационного института. Исследователи поместили обычный часовой механизм в термос и оставили его в так называемой активной зоне на несколько часов. Когда часы извлекли из термоса, они отставали на пять часов сорок одну минуту.

До сих пор Молебский треугольник привлекает множество туристов и сталкеров со всех концов планеты. Местные жители ничего против повышенного интереса к их краям, кажется, не имеют. В 2011 году местный резчик по дереву Виктор Сазанов даже создал памятник инопланетянину Алеше. Для его изготовления автор использовал вековую сосну.

© marieltour.ru

Этот памятник также стал одним из излюбленных пунктов, которые местные экскурсоводы включают в свой маршрут по загадочному Молебскому треугольнику.

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