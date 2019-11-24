Российская «Зона 51»: чем Пермский край заинтересовал «охотников за инопланетянами»
Не так давно американский журнал Forbes составил рейтинг аномальных зон мира. Автор Джим Добсон написал статью о странных местах на нашей планете и озаглавил ее: «Восемь лучших мест для охоты на инопланетян и поиска НЛО». Туда вошли довольно известные среди сторонников теорий заговора точки на карте, такие как пустыня Атакама в Чили, британское графство Уилтшир, австралийский Уайклиф Велл, «Зона 51» в Неваде, город Седону в штате Аризона, парк Джошуа-Три в Калифорнии и город Розуэлл в Нью-Мексико. Помимо них, в рейтинге оказалась территория, расположенная недалеко от Уральских гор на границе Пермского края и Свердловской области.
Молебскую аномальную зону, или Молебский треугольник, открыли в 1983 году. Пермский геолог Эмиль Бачурин во время зимней охоты нашел среди снегов круглый след диаметром 62 метра. Он помнил рассказы опытных охотников, которые говорили, что неделями блуждали в этом месте, как заколдованные, и не могли найти путь домой, и решил, что с этим местом явно что-то не так.
В 1989 году в рижской газете «Советская молодежь» был опубликован цикл материалов Павла Мухортова, посвященный пришельцам, которые якобы базируются неподалеку от села Молебки. Многие предположили, что речь идет о том же самом участке, о котором ранее упоминал Бачурин.
Сюда потянулись толпы исследователей, уфологов и даже скептиков. Для путешественников были разработаны маршруты.
Побывавшие в Молебском треугольнике люди утверждали, что видели черные фигуры неких существ, светящиеся шары и даже йети. А некоторые уфологи и вовсе говорили о якобы телепатическом контакте с инопланетянами. Однако в подтверждение их слов нет ни одного доказательства.
В различных открытых источниках упоминается один эксперимент, проведенный в так называемой аномальной зоне группой Александра Горюхина, доцента кафедры литья Уфимского авиационного института. Исследователи поместили обычный часовой механизм в термос и оставили его в так называемой активной зоне на несколько часов. Когда часы извлекли из термоса, они отставали на пять часов сорок одну минуту.
До сих пор Молебский треугольник привлекает множество туристов и сталкеров со всех концов планеты. Местные жители ничего против повышенного интереса к их краям, кажется, не имеют. В 2011 году местный резчик по дереву Виктор Сазанов даже создал памятник инопланетянину Алеше. Для его изготовления автор использовал вековую сосну.
Этот памятник также стал одним из излюбленных пунктов, которые местные экскурсоводы включают в свой маршрут по загадочному Молебскому треугольнику.