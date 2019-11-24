ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла подделать доклад о якобы произошедшей 7 апреля 2018 года химатаке в сирийской Думе. Об этом говорится в новом расследовании организации WikiLeaks, в распоряжении которой оказалось письмо одного из участников группы по расследованию инцидента.

Сообщение, датированное 22 июня 2018 года, адресовано главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру, а также его заместителю Аамиру Шуке и членам миссии по расследованию инцидента в Думе. В нем утверждается, что официальный отчет независимых ученых был настолько подвергнут цензуре и искажениям, что многие ключевые детали были опущены.

«Многие факты и наблюдения, изложенные в полной версии, неразрывно связаны между собой, и, выборочно опуская некоторые из них, в отчет было внесено непреднамеренное смещение, что подорвало его достоверность. Те факты, которые остались в отредактированной версии, превратились в нечто совершенно отличное от того, что было изначально разработано», - пишет автор письма.

В частности, нет информации о том, что так называемые следы хлора, о которых сообщалось в СМИ, являются не чем иным, как крошечными микроэлементами. Такие, отмечает автор послания, можно найти даже в бытовом отбеливателе.

«Термин "химически активный хлорсодержащий химикат", использованный в отредактированном отчете, фактически неточен. Он действительно описывает химически активное вещество, содержащее хлор. Но сам он (хлор - прим. ред.) не обязательно химически активен. Например, хлорфенол. В первоначальном отчете используется более точный термин "химическое вещество, содержащее химически активный хлор"», - подчеркивается в письме.

Более того, говорится в сообщении, итоговый отчет содержал серьезные отклонения от первоначального замысла, предложенного беспристрастными экспертами. То, что было представлено в конечном итоге, «нечто совершенно иное».

Автор письма отмечает, что совершенно отсутствовали данные о несоответствии между симптомами и возможным воздействием химических веществ. На кадрах, опубликованных так называемыми «Белыми касками», показаны совершенно не те человеческие реакции, которые могли быть вызваны указанными в докладе материале.

«В первоначальном отчете подробно обсуждается несоответствие между симптомами жертвы, о чем сообщают свидетели и которое видно из видеозаписей. Пропуск этого раздела отчета (включая эпидемиологию, которая была полностью удалена) оказывает серьезное негативное влияние на отчет, поскольку этот раздел неразрывно связан с идентифицированным химическим агентом», - говорится в сообщении.

В заключение автор письма просит свое руководство рассмотреть его замечания к конечной версии доклада.

Напомним, это не первый материал, который опровергает выводы ОЗХО. К аналогичным итогам ранее пришли сотрудники независимой комиссии исследователей фонда Courage, созданного по инициативе WikiLeaks. Специалисты провели анализ документации, выслушали показания и рассмотрели доказательства информатора из ОЗХО. После этого комиссия пришла к выводу, что расследование организации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума было предвзятым, а его выводы «ошибочны и мало связаны с фактами».

Более того, ранее в СМИ появился документ, который якобы был составлен внутри ОЗХО. В нем сообщалось, что опубликованный 1 марта доклад Организации по запрещению химического оружия, посвященный событиям в сирийской Думе, возможно, противоречит внутренней инженерной экспертизе организации. Таким образом, получалось, что информация из официального документа и данные, которые, предположительно, содержатся во внутренней инженерной оценке ОЗХО, противоречат друг другу.

Еще одни выводы, которые не остались без внимания СМИ, сделал продюсер британского телеканала BBC Риама Далати. Он заявил, что кадры оказания помощи «Белыми касками» якобы пострадавшим от «химатаки» 7 апреля 2018 года жителям сирийской Думы являются постановочными.

Это, в свою очередь, прокомментировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил, что в российском военном ведомстве не удивлены подобному высказыванию.

Инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе произошел в апреле 2018 года. Запад обвинил официальный Дамаск в «бомбардировке» города Дума в Восточной Гуте боеприпасами, содержащими хлор. Позже организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане, однако впоследствии выяснилось, что они являются постановочными.