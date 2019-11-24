Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе

Наталия Майорова
12:48 24.11.2019
По словам одного из членов организации, первоначальная версия доклада была сильно переработана, что подрывает его достоверность.
ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе
© Фото: Ameer Alhalbi ZUMAPRESS.com Globallookpress

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла подделать доклад о якобы произошедшей 7 апреля 2018 года химатаке в сирийской Думе. Об этом говорится в новом расследовании организации WikiLeaks, в распоряжении которой оказалось письмо одного из участников группы по расследованию инцидента.

Сообщение, датированное 22 июня 2018 года, адресовано главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру, а также его заместителю Аамиру Шуке и членам миссии по расследованию инцидента в Думе. В нем утверждается, что официальный отчет независимых ученых был настолько подвергнут цензуре и искажениям, что многие ключевые детали были опущены.

«Многие факты и наблюдения, изложенные в полной версии, неразрывно связаны между собой, и, выборочно опуская некоторые из них, в отчет было внесено непреднамеренное смещение, что подорвало его достоверность. Те факты, которые остались в отредактированной версии, превратились в нечто совершенно отличное от того, что было изначально разработано», - пишет автор письма.

В частности, нет информации о том, что так называемые следы хлора, о которых сообщалось в СМИ, являются не чем иным, как крошечными микроэлементами. Такие, отмечает автор послания, можно найти даже в бытовом отбеливателе.

«Термин "химически активный хлорсодержащий химикат", использованный в отредактированном отчете, фактически неточен. Он действительно описывает химически активное вещество, содержащее хлор. Но сам он (хлор - прим. ред.) не обязательно химически активен. Например, хлорфенол. В первоначальном отчете используется более точный термин "химическое вещество, содержащее химически активный хлор"», - подчеркивается в письме.

Более того, говорится в сообщении, итоговый отчет содержал серьезные отклонения от первоначального замысла, предложенного беспристрастными экспертами. То, что было представлено в конечном итоге, «нечто совершенно иное».

Автор письма отмечает, что совершенно отсутствовали данные о несоответствии между симптомами и возможным воздействием химических веществ. На кадрах, опубликованных так называемыми «Белыми касками», показаны совершенно не те человеческие реакции, которые могли быть вызваны указанными в докладе материале.

«В первоначальном отчете подробно обсуждается несоответствие между симптомами жертвы, о чем сообщают свидетели и которое видно из видеозаписей. Пропуск этого раздела отчета (включая эпидемиологию, которая была полностью удалена) оказывает серьезное негативное влияние на отчет, поскольку этот раздел неразрывно связан с идентифицированным химическим агентом», - говорится в сообщении.

В заключение автор письма просит свое руководство рассмотреть его замечания к конечной версии доклада.

Напомним, это не первый материал, который опровергает выводы ОЗХО. К аналогичным итогам ранее пришли сотрудники независимой комиссии исследователей фонда Courage, созданного по инициативе WikiLeaks. Специалисты провели анализ документации, выслушали показания и рассмотрели доказательства информатора из ОЗХО. После этого комиссия пришла к выводу, что расследование организации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума было предвзятым, а его выводы «ошибочны и мало связаны с фактами».

Более того, ранее в СМИ появился документ, который якобы был составлен внутри ОЗХО. В нем сообщалось, что опубликованный 1 марта доклад Организации по запрещению химического оружия, посвященный событиям в сирийской Думе, возможно, противоречит внутренней инженерной экспертизе организации. Таким образом, получалось, что информация из официального документа и данные, которые, предположительно, содержатся во внутренней инженерной оценке ОЗХО, противоречат друг другу.

Еще одни выводы, которые не остались без внимания СМИ, сделал продюсер британского телеканала BBC Риама Далати. Он заявил, что кадры оказания помощи «Белыми касками» якобы пострадавшим от «химатаки» 7 апреля 2018 года жителям сирийской Думы являются постановочными.

Это, в свою очередь, прокомментировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил, что в российском военном ведомстве не удивлены подобному высказыванию.

Инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе произошел в апреле 2018 года. Запад обвинил официальный Дамаск в «бомбардировке» города Дума в Восточной Гуте боеприпасами, содержащими хлор. Позже организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане, однако впоследствии выяснилось, что они являются постановочными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата24.11.2019, 05:00
Праздник для сирийцев: российские военные провели масштабную гумакцию в Хасеке
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата23.11.2019, 15:46
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
12:48 В стране и мире
ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе
05:00 Армия
Видео
Праздник для сирийцев: российские военные провели масштабную гумакцию в Хасеке
21:58 В стране и мире
Россия и Турция провели патрулирование на территории двух сирийских провинций
16:43 В стране и мире
В США сообщили о подготовке к операции против ИГИЛ* в Сирии
12:49 Армия
Россия и Турция завершили десятое совместное патрулирование в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:53 Армия
Видео
В Приамурье танк вытащил слетевший с трассы автобус: видео
13:46 В стране и мире
Видео
Машины в куски: кадры с места массовой аварии под Хабаровском
13:42 В стране и мире
Мать убитой профессором Соколовым аспирантки ведет собственное расследование
13:23 В стране и мире
Мужчина попытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
13:09 В стране и мире
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Винокур назвал «неимоверной глупостью» скандал вокруг Ротару
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы
В Малайзии умер последний суматранский носорог
Видео
Ассенизаторы потушили горящий BMW X6 неожиданным образом: видео
Видео
Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.