Названа главная опасность «сухого» арктического вторжения в РФ

«Сухое» арктическое вторжение, которое стало причиной резкого снижения температуры в европейской части России, может быть настоящей угрозой для растений. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос».

По словам экспертов, такие заморозки опасны в первую очередь отсутствием снежного покрова.

Как уточняет портал «Метеовести», для того чтобы спасти растения, необходимо их «укутывать»: например, укрывать еловыми ветками или засыпать опилками.

Арктическое вторжение принесло с собой на территорию европейской части России температуру на четыре градуса ниже нормы. В последний раз такое явление наблюдалось в 2014 году.

Снежный покров в Москве появится уже на будущей неделе. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, солнечная погода в столичном регионе сохранится до вторника. В среду начнут появляться облака, а в четверг и пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега.