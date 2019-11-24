В ЛНР сообщили о размещении ВСУ тяжелой бронетехники на линии соприкосновения

Украинские военнослужащие продолжают размещать тяжелую боевую технику на линии соприкосновения вопреки ранее достигнутым договоренностям. Об этом сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, сотрудники Народной милиции республики четвертые сутки подряд фиксируют периодические обстрелы своих позиций с подконтрольных Киеву территорий. Соответствующие факты протоколируются в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР.

По данным представителей ЛНР, появление бронетехники украинских силовиков зафиксировано в районе населенного пункта Кряковка.

Рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе было подписано в 2016 году контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Отвод сил в районе Золотого и Петровского прошел в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.

При этом в ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, которые были зафиксированы миссией ОБСЕ.