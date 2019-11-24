В ростовском аэропорту из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет

В аэропорту Ростова-на-Дону экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу. Об этом корреспонденту «Звезды» сообщили в справочной авиаузла.

«Рейс 1546 Шереметьево - Анапа идет на запасной аэродром в Платов (аэропорт Ростова-на-Дону). Ориентировочное время прибытия - 09:50 по московскому времени, ориентировочное время вылета - 10:20 по московскому времени», - сказала собеседница.

По данным «Интерфакса», перед этим с авиадиспетчерами связался командир воздушного судна, который сообщил, что второй пилот резко почувствовал себя плохо. После благополучной посадки мужчину передали врачам скорой помощи, однако помочь ему не удалось - пилот скончался.