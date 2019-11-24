Названа причина аварии с шестью жертвами под Оренбургом

В Оренбургской области выяснили предполагаемую причину аварии, в которой погибли шесть человек и двое пострадали. По предварительным данным, виноват водитель микроавтобуса, выехавший на встречную полосу.

В региональной прокуратуре заявили, что оснований считать, что ДТП способствовали какие-то другие факторы, в данный момент нет - дорожные условия были правильными, покрытие на трассе ровное и сухое.

Столкновение минивэна с фурой произошло утром в воскресенье, 24 ноября, на 15-м километре трассы Оренбург - Акбулак. На месте происшествия погибли пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Один пострадавший умер в больнице, двое других находятся в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводят проверку сотрудники областного управления МВД.