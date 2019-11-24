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Noize MC оштрафован за мат во время баттла с Сергеем Шнуровым

Ян Брацкий
11:27 24.11.2019
Инцидент произошел во время поэтического баттла музыканта с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Noize MC оштрафован за мат во время баттла с Сергеем Шнуровым
© Фото: noizemc, Instagram

Известного российского репера Ивана Алексеева, выступающего под творческим псевдонимом Noize MC, оштрафовали за использование нецензурной лексики во время концерта. Инцидент произошел во время так называемого поэтического баттла с другим музыкантом, лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

О наложенном взыскании рассказал сам рэпер, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию с сотрудниками полиции.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги», - написал рэпер под черно-белым снимком.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни выступили в поддержку Алексеева, предложив оштрафовать и тех, кто подпевал ему во время выступления. Другие призвали и впредь штрафовать за публичное употребление нецензурных слов и выражений. О том, понес ли Сергей Шнуров аналогичное наказание, не сообщается.

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