Noize MC оштрафован за мат во время баттла с Сергеем Шнуровым

Известного российского репера Ивана Алексеева, выступающего под творческим псевдонимом Noize MC, оштрафовали за использование нецензурной лексики во время концерта. Инцидент произошел во время так называемого поэтического баттла с другим музыкантом, лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

О наложенном взыскании рассказал сам рэпер, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию с сотрудниками полиции.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги», - написал рэпер под черно-белым снимком.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни выступили в поддержку Алексеева, предложив оштрафовать и тех, кто подпевал ему во время выступления. Другие призвали и впредь штрафовать за публичное употребление нецензурных слов и выражений. О том, понес ли Сергей Шнуров аналогичное наказание, не сообщается.