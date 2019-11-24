Ассенизаторы потушили горящий BMW X6 неожиданным образом: видео

Кадры тушения BMW X6 черной жижей из «КамАЗа»-ассенизатора были сняты очевидцами и опубликованы в паблике «Подслушано|Самара» во «ВКонтакте». На одной из городских трасс из-под капота дорогой иномарки повалил дым. Растерявшемуся водителю пришел на помощь шофер ассенизаторской машины. Мужчина быстро достал шланг и начал поливать черной жижей дымящийся BMW.

На видео зафиксировано, как водитель иномарки сначала собственноручно держал трубу, из которой вырывалась струя канализационных отходов, потом передал ее мужчине из «КамАЗа», а сам полез в салон, чтобы включить дворники и открыть капот, из-под которого вырвалось открытое пламя.

Что стало с иномаркой после спасательной операции, не сообщается. Подписчики паблика переживают, что теперь BMW будет очень сложно отмыть, тем более на улице мороз.