Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил известного режиссера Эмира Кустурицу с юбилеем. Маэстро отмечает 65-летие. Глава государства направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму, в которой отметил яркий вклад Кустурицы в кинематограф, музыку и изобразительное искусство.

Путин отметил, что это принесло режиссеру всемирную славу и снискало ему лавры настоящего творца.

«Глубокое уважение вызывает ваша активная общественная деятельность, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры, на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды», - говорится в тексте поздравительной телеграммы, которая опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Кустурице крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения всех намеченных планов.

Эмир Кустурица частый гость в России. Он неоднократно выступал со своим музыкальным коллективом The No Smoking Orchestra в Москве и других городах страны. Зрители имели возможность оценить творчество артиста во время фестиваля «Звезды на Байкале», а также на концертных площадках Крыма, который режиссер объехал с гастролями.