Винокур назвал «неимоверной глупостью» скандал вокруг Ротару

Певец и телеведущий Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу ситуации вокруг артистки Софии Ротару, которая решила возобновить выступления в России. Винокур считает, что смешивать творчество с политикой - это «глупость неимоверная».

По его словам, Ротару всю жизнь прожила в любви зрителей со всего Советского Союза, и в настоящее время положение вещей не изменилось. В России, на Украине, в Молдавии и других странах певицу любят за ее талант, подчеркнул Винокур.

«Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты - это навсегда. Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой - это глупость неимоверная!» - сказал он в беседе с НСН.

В 2018 году Ротару отменила свое участие в телефестивале «Песня года», на котором до этого выступала 45 лет подряд, из-за того, что ее команда не смогла выехать с территории Украины по причине введения военного положения. В середине ноября стало известно, что артистка будет петь на фестивале «Легенды Ретро FM» и новогодних корпоративах в России, а также возобновит участие в «Песне года».

В Совете Федерации посчитали, что решение Ротару связано с желанием подзаработать денег и призвали жителей страны игнорировать ее выступления. Концертный директор певицы, в свою очередь, заявил, что критика в ее адрес связана с неким «заказом на травлю».