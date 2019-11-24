Два самолета ВВС США столкнулись в небе над Японией из-за селфи пилота

В небе над Японией 6 декабря 2018 года произошла катастрофа: во время дозаправки в воздухе палубный истребитель F/A-18 Hornet врезался в самолет-заправщик KC-130. Жертвами трагедии стал пилот истребителя и пять членов экипажа летающего танкера. Причину инцидента в Корпусе морской пехоты США обнародовали лишь сейчас.

В частности, как утверждает издание Corriere, было проведено расследование трагедии. В результате выяснилось, что в момент столкновения пилот истребителя делал селфи с книгой в руках, а второй член экипажа тоже занимался фотографированием себя за расчесыванием усов.

Также утверждается, что анализы, которые были взяты у погибшего пилота и его выжившего коллеги, якобы показали, что летчики находились под воздействием наркотиков. Речь идет о смеси транквилизатора с неназванным галлюциногеном.

Командование Корпуса морской пехоты США позже констатировало, что непрофессиональное поведение и нарушение правил безопасности полетов уже стали нормой в этой эскадрилье.

По результатам расследования был уволен командир эскадрильи, а также ее старший офицер и офицер по безопасности полетов.