Пожар на двух теплоходах под Астраханью попал на видео

МЧС РФ обнародовало видеозапись тушения пожара на речных теплоходах в Астраханской области. На ней запечатлены работа спасателей и последствия возгорания.

Пожар начался в 02:44 по местному времени (01:44 по мск) воскресенья, 24 ноября. Огонь охватил два теплохода, которые находились на отстое на площади 400 кв. м. На опубликованной ведомством фотографии видно, как полыхает одно из судов.

© МЧС РФ

© МЧС РФ

Ликвидировать открытое возгорание удалось в 05:03 (04:03 мск). К тушению пожара привлекали 60 человек и 16 единиц техники, сообщили в спасательном ведомстве.