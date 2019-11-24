Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска

Коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска, где ранее произошла масштабная авария на теплопроводе. Еще в пяти многоквартирных домах батареи остаются ледяными, восстановительные работы продолжаются, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

В регионе сейчас стоят 30-градусные морозы, что серьезно осложняет ситуацию. С аналогичными проблемами столкнулись теплоэнергетики в Тобольске, Кирове, Барнауле, Курске и Челябинской области, где произошли аварии на теплотрассах.

Без отопления остались не только жилые дома, но и детские сады, школы и поликлиники. В Яровом, что в Алтайском крае, из строя вышло оборудование местной ТЭЦ по причине закупки некачественного угля.

Комментируя происходящее, глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев возложил ответственность за срыв отопительного сезона на региональные власти и призвал в скором времени навести порядок и обеспечить население теплом.