Сгоревшее железо и разбросанные детали: опубликовано видео с места ДТП под Оренбургом

Видео с места страшной аварии под Оренбургом опубликовано в Сети. Участниками ДТП стали микроавтобус и фура. Инцидент произошел на 15-м километре трассы Оренбург - Акбулак.

На кадрах, опубликованных во «ВКонтакте», видно сгоревший корпус микроавтобуса. Транспортное средство вспыхнуло сразу после столкновения. Микроавтобус в результате ДТП превратился в груду железа, а фура пролетела еще несколько метров.

Жертвами аварии стали пять человек. По предварительной информации, среди них есть ребенок. Еще трое были экстренно госпитализированы.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября. В настоящее время на месте аварии работают специалисты.