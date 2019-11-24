В НАТО заявили, что не видят выгоды в конфликте с РФ

НАТО не собирается вступать в прямой конфликт с Россией. Такое заявление сделал помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Как сообщил американский представитель во время форума по безопасности в Канаде, альянс не намерен принимать более активные действия по защите Украины от РФ.

О'Брайен также заявил, что НАТО в целом не считает привлекательным принимать Украину в свой состав. При этом он подчеркнул: данный вопрос не стоит на повестке дня.

«Не думаю, что для НАТО было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», - приводит РИА Новости его слова.

Помощник американского лидера отметил, что Североатлантический альянс был создан именно для того, чтобы не допустить конфликта с Россией.