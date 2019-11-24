В Малайзии умер последний суматранский носорог

В Малайзии в заповеднике на острове Борнео умерла последняя известная ученым особь суматранского носорога - 25-летняя самка по имени Иман. Причиной ее смерти стал рак.

Сотрудники национального парка обнаружили Иман в 2014 году и с тех пор заботились о ней.

Как заявил директор департамента дикой природы Сабах Августин Тууг, самка суматранского носорога умерла значительно раньше, чем ожидали ветеринары, передает Daily Mail.

Суматранский носорог является самым маленьким видом носорога. Он считается вымершим в неволе с мая 2019 года, после того, как скончался последний самец этой породы.

В дикой природе, по мнению ученых, могут обитать от 30 до 80 особей. Исчезновение вида спровоцировали разрушение среды обитания и браконьерство.

К слову, последним оставшимся в дикой природе особям, обитающим на островах Суматра и Борнео, до сих пор грозит опасность.

Стоит отметить, что Малайзия с 2011 года пытается возродить суматранских носорогов путем экстракорпорального оплодотворения, однако пока это не увенчалось успехом.