Данные миллиарда пользователей соцсетей попали в открытый доступ

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя заявил, что обнаружил базу данных, содержащую информацию более 1,2 миллиардов пользователей соцсетей. По словам эксперта, файл хранился в облачном сервисе Google. В нем не содержалась такая конфиденциальная информация, как пароли, номера кредитных карт или социального страхования.

Информация была собрана в основном из профилей пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github, пояснил Винни Тройя. В базе хранились профили миллионов людей, более 50 миллионов домашних и мобильных номеров телефонов, более 622 миллиона адресов электронной почты, передает издание Wired.

«Впервые я увидел, как профили с информацией пользователей были объединены в единую базу данных такого масштаба. Злоумышленники, цель которых взламывать учетные записи, получили бы из базы всю необходимую информацию, чтобы начать действовать», - считает Винни Тройя.

Названия файлов указывают на то, что большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs. Глава корпорации утверждает, что они не пользуются сервисом, на котором была обнаружена база. При этом эксперт считает, что данные было проще купить, чем взламывать сервис.

Ранее злоумышленники выставили на продажу в интернете базу из 20 миллионов Instagram-аккаунтов. Сообщалось, что более 20 тысяч профилей с привязанными телефонами и адресами оказались в открытом доступе. Стоимость базы данных была оценена в 22 тысячи долларов.