Лавров назвал условие для заключения мирного договора с Японией

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для заключения мирного договора с Японией. Для этого Токио необходимо признать суверенитет России над южной частью Курильских островов, заявил он.

Таким образом, Лавров прокомментировал заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суги, который отметил, что Токио намерен вести переговоры о мирном договоре с РФ через решение территориальной проблемы.

Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Москва руководствуется договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом РФ и премьер-министром Японии.

«Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», - отметил он.

Ранее на полях форума G20 в японском городе Нагоя Лавров сообщил, что Россия и Япония имеют много крупных совместных проектов, в том числе на острове Сахалин. Обе страны, подчеркнул он, также заинтересованы в расширении сотрудничества.