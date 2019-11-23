Названы самые опасные ошибки при смене шин на авто

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при смене летней резины на зимнюю. Оказалось, что автовладельцы часто допускают ошибки, некоторые из которых могут быть по-настоящему опасными.

Во-первых, это неправильное хранение колес. В межсезонье они должны находиться в сухом, прохладном и проветриваемом помещении, иначе резина может деформироваться, что грозит ее разрывом. Не стоит, в частности, хранить шины на балконе или в сыром сарае, предупреждают эксперты.

Во-вторых, автовладельцы часто забывают, что у шин тоже есть срок службы - пять лет с даты изготовления. Покупать бывшую в употреблении резину опасно - несмотря на свежий внешний вид, она может оказаться очень старой.

В-третьих, некоторые предпочитают ездить зимой на дисках с нарушениями геометрии, оправдываясь тем, что зимой скорость ниже, а из-за снега и льда «кривизна» не особенно заметна. На самом деле, езда на таких колесах вызывает дисбаланс и создает нагрузку на детали ходовой части и подвески авто.

Распространенной ошибкой является и неправильная установка колес. Многие современные шины являются направленными, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, и неправильная установка колеса неминуемо приведет к заметному ухудшению управляемости и быстрому износу резины. Большое внимание следует уделить и правильной затяжке болтов - их нужно затягивать крест-накрест, используя динамометрический ключ, в определенном порядке, говорится в материале журнала «За рулем».

Автовладельцам также рекомендуется внимательно подойти к выбору шиномонтажа - отсутствие очереди в час пик смены колес, захламленная территория, поломанные домкраты и нездоровый вид мастера подскажут, что этого места лучше избегать. Кроме того, за действиями сотрудников необходимо следить: например, нерадивые шиномонтажники накачивают и передние, и задние колеса до классических двух бар, хотя давление в них всегда разное.