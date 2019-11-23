В Норвегии обнаружен корабль времен викингов

В Норвегии обнаружен корабль возрастом старше тысячи лет. Находку отнесли к эпохе викингов.

Археологам удалось обнаружить судно с помощью георадара на территории губернии Мере-ог-Ромсдал. Корабль был найден в ходе картографирования местности острова Эдой.

По данным издания VG, находка может иметь не только национальное, но и международное значение. Ученые убеждены, что корабль может свидетельствовать о важной роли данной местности в истории.

В октябре прошлого года норвежские археологи обнаружили под землей еще один древний корабль викингов в округе Остфолд. Ученые нашли не только судно, но и захоронения рядом с ним.