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В Норвегии обнаружен корабль времен викингов

Наталия Майорова
09:13 23.11.2019
Археологам удалось обнаружить судно с помощью георадара на территории губернии Мере-ог-Ромсдал.
В Норвегии обнаружен корабль времен викингов
© Фото: vg.no

В Норвегии обнаружен корабль возрастом старше тысячи лет. Находку отнесли к эпохе викингов.

Археологам удалось обнаружить судно с помощью георадара на территории губернии Мере-ог-Ромсдал. Корабль был найден в ходе картографирования местности острова Эдой.

По данным издания VG, находка может иметь не только национальное, но и международное значение. Ученые убеждены, что корабль может свидетельствовать о важной роли данной местности в истории.

В октябре прошлого года норвежские археологи обнаружили под землей еще один древний корабль викингов в округе Остфолд. Ученые нашли не только судно, но и захоронения рядом с ним.

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