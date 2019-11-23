В Китае назвали причину преждевременного старения россиянок

Журналист одного из китайских СМИ рассказал о том, почему россиянки стареют быстрее жительниц КНР. Он также дал совет, как избежать такого развития событий.

В частности, как журналист пишет в своем материале, причина быстрого старения заключается в том, что российские женщины после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью.

Генетика, по словам журналиста, является важным преимуществом россиянок. Русские относятся к восточнославянскому этносу, поэтому они такие высокие и светлокожие, сообщает портал Sohu.

Однако если женщина набирает лишний вес, то эти преимущества теряются.

Для того, чтобы избежать преждевременного старения, замужним женщинам необходимо заниматься спортом, убежден автор статьи.

Ранее исследователи выяснили, какой продукт может «отсрочить» старость. Причем он будет полезен как женщинам, так и мужчинам.