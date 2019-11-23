Под Оренбургом полыхает нефтяная скважина

На Капитоновском месторождении «Газпрома» в Оренбургской области произошел пожар. На месте тушения работали 51 спасатель и 16 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть управления МЧС по региону в 6.37 по местному времени (4.37 по мск). На место прибыли пожарные, в том числе, начальник управления Александр Зенов. В 8.20 (6.20 по мск) открытый огонь удалось ликвидировать.

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Пострадавших в происшествии нет, пожар также не представлял угрозы для близлежащего села Верхняя Платовка, уточнили в спасательном ведомстве. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышения допустимого содержания по сероводороду не выявили.