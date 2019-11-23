Лавров рассказал о перспективных российско-японских проектах

Россия и Япония имеют много крупных совместных проектов, в том числе на острове Сахалин, а также заинтересованы в расширении сотрудничества. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях форума G20 в японской Нагое.

По словам Лаврова, прогресс, прежде всего, заметен в совместной деятельности в области современной мусоропереработки и туристических поездок на Курильские острова. При этом глава МИД РФ отметил, что эти два направления не являются стратегическими.

«У нас с Японией много крупных проектов, в том числе на Сахалине. Японцы заинтересованы участвовать в расширении сахалинских проектов, участвовать в "Арктик-СПГ", в других начинаниях. Мы, конечно, хотели бы привлекать больше наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий. Есть прогресс в направлении медицины - прежде всего, в создании высокотехнологичных онкологических центров», - пояснил Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды».

Он также упомянул о влиянии на отношения двух стран военного сотрудничества США и Японии.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям», - отметил министр.

Лавров напомнил, что еще при принятии Советско-японской декларации 1956 года руководство СССР отмечало, что полная реализация договоренностей возможна лишь в контексте прекращения военного присутствия США на островах. По словам Лаврова, Россия уже передала японской стороне перечень конкретных озабоченностей в связи с укреплением данного сотрудничества Японии и Соединенных Штатов.