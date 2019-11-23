Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида
О летящем к Земле астрономическом объекте ранее предупредили в Роскосмосе.
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Летящий к Земле астероид не представляет серьезной опасности для планеты. Об этом заявил астрофизик, доктор физико-математических наук Александр Панов.
О приближающемся к Земле астрономическом объекте размером с челябинский метеорит ранее предупредили в Роскосмосе.
Значение сообщения Панов расценил как хорошую работу комплекса ЭОП-2-1 автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Какого-либо серьезного вреда при этом, по его словам, астероид нанести не способен, пишет РБК.